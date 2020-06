Champions League, la finale a Madrid. Il sindaco: “Qui si può. Sarebbe bel segnale di ripresa”

Ci sono ancora tante incertezza su quella che dovrà essere la sede della finale di Champions League o più presumibilmente la fase finale, dai quarti in poi. Il torneo era stato inizialmente ideato per vedere la propria conlcusione lo scorso 30 maggio a Istanbul ma dopo la candidatura ritirata della capitale turca a seguito dell’emergenza coronavirus, sono diventate tante le possibilità.

Dopo Lisbona e Francoforte, anche Madrid si candida per ospitare l’evento. Ad annunciarlo è il sindaco della città Josè Luis Martinez Almeida, intervenuto a 13TV: “So che ci sono discussioni in merito e posso dire che Madrid è pronta, ci sono le condizioni di sicurezza e le infrastrutture per ricevere un evento così importante“, ha detto il primo cittadino. “Ospitare la finale di Champions sarebbe un bel messaggio, la dimostrazione che nonostante il dramma che ha vissuto, Madrid non si arrende e riparte”. Una candidatura in piena regola quella della capitale spagnola che già lo scorso anno aveva ospitato al Wanda Metropolitano la finalissima tutta inglese tra Liverpool e Tottenham.

La Uefa dovrà esporsi decidendo la sede della fase finale del torneo con una riunione del comitato esecutivo prevista il 17 giugno.