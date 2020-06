Champions League: la guida della Final Eight di Lisbona

A causa dello stop forzato assisteremo ad una fase finale di Champions League del tutto inedita. In attesa che la Uefa dia l’ufficialità, Sky Sport ha pubblicato in anteprima le date della Final Eight di Lisbona.

Champions League inedita

La Final Eight dovrebbe partire il 12 agosto con i quarti di finale. Gli ottavi invece si disputeranno alla “vecchia” maniera. La Juventus dunque dovrà ospitare il Lione per ribaltare l’1-0 dell’andata, mentre il Napoli sarà di scena a Barcellona dopo il pareggio del San Paolo. Anche Bayern – Chelsea e City – Real Madrid stanno ancora aspettando il verdetto del ritorno. Dal 12 al 15 agosto sarà il turno dei quarti di finale. Il 18 e il 19 spazio alle semifinali e il 23 agosto l’attesa finale. Il tutto verrà disputato in due stadi. Nuove indiscrezioni anche per quanto riguarda la Supercoppa Europea. La data ipotizzata è quella del 24 settembre a Budapest.