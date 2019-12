Champions League, la Juventus chiude con un successo: a Leverkusen è 0-2

Un rendimento degno di nota per la Juventus nella fase a gironi di Champions League: grazie al successo di questa sera per 2-0 sul campo del Bayer Leverkusen, il ruolino di marcia recita cinque vittorie e un pareggio nelle sei gare disputate. Niente male, un ottimo biglietto da visita in vista degli ottavi di finale, a cui i bianconeri erano già qualificati da alcune settimane. Il Bayer aveva speranze di passare il turno, ma ha ceduto una volta venuto a conoscenza del risultato sull’altro campo: l’Atletico infatti, vincendo 2-0 al Wanda Metropolitano con la Lokomotiv Mosca, accede come seconda.

LA PARTITA – Una Juventus per alcuni versi rimaneggiata (Demiral-Rugani coppia centrale di difensori) riesce senza troppi affanni ad avere la meglio sulla formazione tedesca. Anche se inizialmente è il Bayer a rendersi pericoloso con il palo colpito dalla distanza da Diaby. La prima frazione è equilibrata: bianconeri vicini al gol prima con un diagonale potente di Ronaldo e una botta di Higuain da dentro l’area di rigore avversaria, il Bayer con Bellarabi al 22′ (bella parata di Buffon) e con Havertz, fermato in piena area da Demiral. Regala meno emozioni il secondo tempo, complice il 2-0 dell’Atletico con la Lokomotiv Mosca. Quando arrivano i gol in Germania? Quando Sarri sceglie di inserire Dybala per Bernardeschi: in campo mette contemporaneamente la Joya, Higuain e Cristiano Ronaldo. Al 75′ assist di Dybala dalla sinistra e tocco da due passi di CR7 per lo 0-1, nel recupero è raddoppio con un bel mancino potente del Pipita.