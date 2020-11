Champions League, la Juventus dilaga in Ungheria: 4-1 al Ferencvaros

Partita senza storia tra Ferencvaros e Juventus, la squadra di Pirlo replica il 4-1 inflitto allo Spezia qualche giorno fa. Morata ancora trascinatore con una doppietta, bene anche Dybala, in gol dopo essere subentrato dalla panchina.

LA PARTITA

Quella giunta in Ungheria è una Juventus nettamente più decisa rispetto alla maggior parte delle prestazioni di questo inizio di stagione. I bianconeri di Pirlo approcciano bene, consci anche della fondamentale presenza di Cristiano Ronaldo, e sbloccano la partita dopo 7 minuti di gioco grazie al caldo asse Cuadrado-Morata. Il colombiano accelera sulla fascia di sua competenza e serve un gran pallone a Morata, favorito anche da un velo di Cristiano Ronaldo. Il primo tempo dei ragazzi di Pirlo, oltre ad essere offensivo è anche solido, visto che i padroni di casa del Ferencvaros chiudono la prima frazione di gioco senza conclusioni nello specchio della porta. Nel secondo tempo i bianconeri ripartono con l’obiettivo di chiudere il match ed il compito spetta ancora a re mida Morata, bomber assoluto della Juventus dal momento del suo rientro alla base bianconera. Lo spagnolo poi lascia il campo per far spazio a Dybala che appena entra mette a segno il tris, mentre poi l’autorete di Dvali fa il resto. Piccola gioia nel finale di gara per il Ferencvaros con la rete di Boli. Finisce 4-1 per la Juventus.