Champions League, la Juventus torna a vincere, un super Morata stende la Dynamo Kiev

Dalla fredda serata di Kiev arriva una bella boccata di ossigeno puro per la Juventus di Andrea Pirlo che grazie ad un super Morata, protagonista di una doppietta, batte 2-0 la Dynamo Kiev.

LA PARTITA

Sono tre le reti nelle ultime 72 ore per Alvaro Morata, è lui l’uomo in più della Juventus in attesa del recupero di Cristiano Ronaldo, ai box a causa Covid, e mentre Pirlo aspetta il miglior Dybala, questa sera in campo per gran parte del secondo tempo. La Juventus doveva vincere e lo ha fatto, un grande Morata ha trascinato i bianconeri nonostante la partita di Kiev abbia riservato delle insidie come era previsto. Primo tempo che scorre via con poche occasioni e con la squadra di Pirlo che fatica a trovare dei varchi giusti nella retroguardia ucraina. Ad inizio ripresa Morata sblocca subito il match, prima di raddoppiare poco dopo l’80’. Pirlo vince la prima partita da allenatore in Champions League.

ROONEY, CHE BEFFA