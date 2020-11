Champions League, la Lazio batte lo Zenit e vede gli ottavi. La Juve piega il Ferencvaros e si qualifica

JUVENTUS-FERENCVAROS

La squadra di Pirlo cerca conferme dopo la buona prova mostrata contro il Cagliari nell’ultima gara di campionato. Eppure l’inizio di gara non rispetta totalmente le attese, perchè il Ferencvaros prova a giocarsela e al primo affondo trova la rete del vantaggio con Uzuni. Ci pensa il solito Cristiano Ronaldo a riportare tranquillità con il gol dell’1-1. La Juve nella ripresa non riesce a sfondare e gli ungheresi strappano il pari allo Stadium. Serve il solito Morata che al 90esimo segna il 2-1 finale per la Juventus e spedisce i bianconeri agli ottavi con due turni d’anticipo.

LAZIO-ZENIT

I biancocelesti partono fortissimo e si portano avanti dopo tre minuti di gioco grazie al solito Ciro Immobile, ma a regalare spettacolo è un Correa in stato di grazia che semina ripetutamente il panico nell’area di rigore dello Zenit. Al 23′ ancora grazie ad una splendida azione del Tucu, la squadra di Inzaghi raddoppia con Parolo. La seconda rete dei biancocelesti scuote l’orgoglio russo e lo Zenit rientra in partita con la rete di Dzyuba. La Lazio riparte forte anche nella ripresa, con Immobile che dal dischetto mette a segno la rete del 3-1 che avvicina fortemente la squadra di Inzaghi agli ottavi.