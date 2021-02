Champions League, l’andata degli ottavi tra Borussia e Manchester City si giocherà in campo neutro

Novità per quanto riguarda la gara valevole per gli ottavi di Champions League tra Borussia Mönchengladbach e Manchester City. La gara di andata si giocherà alla Puskas Arena di Budapest. Non varieranno invece il giorno della disputa dell’incontro e l’orario, con il match che dunque rimane previsto per il 24 febbraio alle ore 21. Ecco il comunicato ufficiale con cui la UEFA ha comunicato la decisione:

IL COMUNICATO UFFICIALE

“La UEFA ha confermato che la partita di andata degli ottavi di finale di Champions League tra Borussia Mönchengladbach e Manchester City si giocherà al Puskas Aréna di Budapest. La data della partita (24 febbraio 2021) e l’orario di inizio (ore 21) rimarranno gli stessi”.