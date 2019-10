Champions League, la proposta: VAR a richiesta durante le partite

Sta facendo discutere da quando è stata introdotta. La VAR resta sempre al centro delle attenzioni, specie la sua applicazione. Dopo le recenti partite di Champions League, in modo particolare la sfida tra Barcellona e Inter sono sorte tante polemiche riguardo alcune decisioni che sarebbero potute essere oggetto di moviola.

Ecco perché, stando a quanto riporta calciomercato.com che cita Repubblica, si starebbe pensando ad una proposta rivoluzionaria: VAR su richiesta. L’idea, che vede l’Inter in prima fila, è quella di proporre all’ECA questa novità in modo da garantire alle squadre di poter ricorrere alla moviola quasi come accade nel tennis. Vedremo se la proposta si concretizzerà e, soprattutto, quale sarà la risposta.