Champions League, la quarta giornata delle italiane

Napoli a un passo dagli ottavi, l’Inter cerca un’altra impresa

Redazione ITASportPress

Un Napoli ormai a un passo dalla qualificazione, una Juventus quasi fuori e Milan e Inter che ancora possono ampiamente giocarsi le loro chance di passaggio agli ottavi di finale. Questo il menù della quarta giornata dei gironi di Champions League per quanto riguarda le squadre italiane. Vi segnaliamo che i risultati live di Champions League con statistiche e commento saranno disponibili in tempo reale su Diretta.

Il Napoli, primo nel gruppo A in virtù delle tre splendide vittorie ottenute ai danni di Liverpool, Rangers e Ajax, punta oltre che alla matematica qualificazione, al primato finale del girone, obbiettivo che viste le recenti prestazioni e l'ottimo stato di forma della squadra sembra ampiamente alla portata. Per guadagnare un posto agli ottavi servirà almeno un pari contro un Ajax già surclassato a domicilio appena una settimana fa (1-6), mentre un eventuale successo accompagnato da una mancata vittoria del Liverpool a Glasgow darebbe una spinta fondamentale verso il primo posto finale nel girone. Troppo presto però per fare piani di questo tipo, adesso l'importante per gli uomini di Spalletti è mettere in cassaforte un posto negli ottavi.

Impresa che va cercando ovviamente anche l'Inter nel gruppo C, che dopo il sofferto e inatteso successo contro il Barcellona al Meazza della scorsa settimana si è portato in una situazione di vantaggio in classifica nei confronti proprio dei catalani. Sei i punti dei nerazzurri contro i tre degli uomini guidati da Xavi, la sfida del Camp Nou di mercoledì si preannuncia quindi rovente. Con il Bayern ospite della cenerentola Plzen e vicinissimo ormai alla qualificazione, la lotta per l'ultimo posto disponibile per gli ottavi è quindi circoscritta alla sfida tra nerazzurri e Barcellona. Se gli uomini di Inzaghi dovessero ripetere l'impresa di San Siro avrebbero un piede e mezzo in ottavi ma anche un pari lascerebbe decisamente le porte aperte.

La situazione è ben più complicata per il Milan. La classifica del girone è piuttosto corta, con tutte e quattro le formazioni comprese in appena tre punti: i rossoneri sono appaiati al Chelsea con quattro e il primo sorprendente posto del Salisburgo è lontano appena un punto. La brutta sconfitta subìta a Stamford Bridge rischia però di essere pesante per gli uomini di Pioli soprattutto dal punto di vista psicologico. Sarà importante vedere l'atteggiamento con il quale Leao e compagni si presenteranno alla gara di ritorno contro gli inglesi, quello è che è certo è che ancora tutto può succedere, dalla conquista del primo posto alla mancata qualificazione agli ottavi. Le prossime tre partite per il Milan saranno le classiche tre finali.

E se parliamo di situazione complicata la Juventus è sicuramente, tra le italiane, quella con meno chance di guadagnare un posto negli ottavi. La netta vittoria sugli israeliani del Maccabi Haifa ha dato sicuramente un po' di respiro ai bianconeri, ma le due sconfitte iniziali contro Benfica e Psg pesano tantissimo. Francesi e lusitani sono adesso distanti quattro punti e con tre giornate ancora da giocare le speranze bianconere sono quasi al minimo. L'imperativo adesso è conquistare altri tre punti in Israele, per poi giocarsi il tutto e per tutto a Lisbona e in casa contro il PSG. Missione impossibile? Vedremo.