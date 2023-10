Champions League, la Roma femminile in un girone di ferro

Il sorteggio di Nyon non è stato particolarmente favorevole per le campionesse d'Italia

Bayern Monaco, Paris Saint-Germain e Ajax. Queste le avversarie della Roma nella fase a gironi della UEFA Women's Champions League. Il sorteggio di Nyon non è stato particolarmente favorevole per le campionesse d'Italia, che hanno pescato due big come le tedesche e le francesi (rispettivamente quarta e quinta nel ranking al termine dello scorso anno) e una squadra di grande tradizione - non solo a livello femminile - come le olandesi. Roma che, da numero 27 del ranking, si presentava al sorteggio in terza fascia. Ai quarti di finale, raggiunti dalle giallorosse lo scorso anno prima di fermarsi di fronte alle future campionesse d'Europa del Barcellona, si qualificano le prime due di ogni girone.