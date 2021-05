Champions League, la sede della finale può cambiare: c’è Wembley

Il 29 maggio si avvicina e con quella data anche la finale di Champions League che potrebbe vedere un cambio di sede. Non più Istanbul, bensì Wembley. Secondo quanto si apprende, la Uefa si starebbe convincendo per un cambio di stadio e di...

Ne è convinto il Times che scrive come il massimo organismo del calcio europeo starebbe prendendo in seria considerazione la possibilità di cambiare sede per l'importante avvenimento sportivo. I motivi sarebbero molteplici ma su tutti la sicurezza delle persone. Per la partita tra Manchester City e Chelsea, infatti, si stimano circa 12 mila tifosi ai quali vanno aggiunti giocatori e forze dell'ordine. Spostare la sede a Wembley eviterebbe spostamenti e per questa ragione il tabloid britannico sembra non solo "fare pressione" alla Uefa ma starebbe anticipando una decisione che potrebbe diventare ufficiale nelle prossime 24-48 ore. "European Cup final set for Wembley", le parole scelte dal quotidiano in prima pagina.