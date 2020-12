La Champions League torna protagonista in queste ore e Transkermarkt ha deciso di delineare una top 10 dei migliori bomber per media gol a partita della storia della competizione. Nell’Olimpo dei giganti come Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, o il più fresco vincitore Robert Lewandowski, ad essere in testa fino alla data odierna è un giovane talento che ormai non smette più di stupire.

