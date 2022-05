Champions League, la UEFA conferma: la finale del 2023 sarà a Istanbul

La decisione della UEFA

La UEFA ha definitivamente stabilito la sede della finale di Champions League 2022/23. Sarà Ataturk di Istanbul ad ospitare la partita più importante dell'anno a livello di club. La finale andrà in scena il 10 giugno del 2023. L'impianto turco avrebbe già dovuto ospitare la finale dell'edizione 2019-20. Dopo la pandemia però, la UEFA decise di disputare le final-eight di Champions tutte a Lisbona. In quell'occasione a trionfare fu il Bayern Monaco di Hans Flick che si impose per 1-0 in finale sul PSG di Thomas Tuchel.