Champions League: l’Atletico fa fuori il Liverpool, il Psg ribalta il Borussia Dortmund

Paris Saint-Germain e Atletico Madrid accedono ai quarti di finale di Champions League. I parigini, negli ottavi, hanno ribaltato il ko per 2-1 subito nella gara di andata superando per 2-0 grazie alle reti di Neymar e Bernat il Borussia Dortmund al Parco dei Principi (a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus), mentre i Colchoneros, contro il Liverpool, hanno staccato il pass dopo i tempi supplementari affermandosi per 3-2. Al termine dei novanta minuti i Reds hanno chiuso in vantaggio per 1-0 per effetto della rete di Wjnaldum, prima di raddoppiare nell’extratime con Firmino. Poi, però, una doppietta di Llorrente e la rete di Morata hanno consegnato il passaggio del turno agli spagnoli.

I risultati delle gare:

Liverpool-Atletico Madrid 2-3

Psg-Borussia Dortmund 2-0