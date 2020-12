Champions League, Lazio agli ottavi di finale: il Bruges si ferma sul 2-2

Missione compiuta per la Lazio, anche se con qualche patema in più rispetto al previsto. I biancocelesti riescono a strappare il pari nello scontro diretto contro il Bruges e approdano così agli ottavi di finale di Champions League come seconda forza nel proprio girone, dietro al Borussia Dortmund, ma davanti ai belgi di due punti.

LA GARA

Un vero e proprio diluvio si abbatte sull’Olimpico, ma non scoraggia le due squadre a darsi battaglia. Il primo colpo lo piazza la Lazio che va in vantaggio al 12′ con Correa, lestissimo a ribattere a rete dopo la respinta di Mignolet sul tiro di Luis Alberto. Risponde il Bruges con Vormer che ribatte in gol dopo la parata iniziale di Reina. Sul finire del primo tempo sembra girare tutto a favore per i biancocelesti: Immobile realizza un calcio di rigore e poco dopo Sobol si fa espellere per somma di ammonizioni lasciando il Bruges in dieci. La squadra belga, però, torna in partita al 77′ con Vormer che pareggia e fa vivere un finale infernale ai tifosi biancocelesti. La traversa salva i biancocelesti a tempo quasi scaduto e li manda agli ottavi di finale.