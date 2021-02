Champions League, Lazio-Bayern potrebbe essere rinviata

A rischio la partita Lazio-Bayern match di andata degli ottavi di finale di Champions League. Secondo il portale tedesco sportschau.de, la squadra di Flick potrebbe non poter andare a Roma a causa dei diversi casi di coronavirus. Dopo Thomas Muller in Qatar anche Benjamin Pavard è risultato positivo al Covid diventando il quarto giocatore a contrarre il virus. Secondo quanto rileva il portale tedesco, il dipartimento sanitario di Monaco non ha ancora deciso l’introduzione di possibili misure atte a impedire la trasferta del Bayern. È in corso un’indagine per stabilire se i giocatori infetti abbiano avuto contatti con altri calciatori o persone. È necessario chiarire se in base alle misure restrittive tedesche alcuni dei compagni di squadra di Pavard e Muller potrebbero essere messi in quarantena solo per essere stati in contatto per 15 minuti con chi è risultato positivo. Il match tra Lazio e Bayern è in programma il 23 febbraio alle ore 21. Domani il Bayern giocherà in campionato con l’Eintracht Francoforte.