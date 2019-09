Champions League, le formazioni ufficiali di Dinamo Zagabria-Atalanta e Atletico-Juventus

Alle ore 21 scendono in campo le altre due italiane presenti in Champions League: Juventus e Atalanta, che se la vedranno rispettivamente contro Atletico Madrid e Dinamo Zagabria, entrambe in trasferta. Vedremo come saranno i debutti per i bianconeri e i nerazzurri, questi ultimi all’esordio assoluto nella massima competizione europea. Ieri, lo ricordiamo, l’Inter ha pareggiato a San Siro contro lo Slavia Praga, mentre il Napoli ha battuto 2-0 i padroni di casa del Liverpool.

Le formazioni ufficiali: Simeone si affida al duo Joao Felix-Diego Costa per l’attacco, mentre Sarri sceglie Cuadrado e non Bernardeschi per prendere il posto dell’infortunato Douglas Costa. Per quanto riguarda l’Atalanta, confermati Ilicic e il Papu Gomez alle spalle di Duvan Zapata.

ATLETICO MADRID-JUVENTUS

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Gimenez, Savic, Lodi; Koke, Saul, Thomas, Lemar; Felix, Costa. All. Simeone

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Higuain, Ronaldo. All. Sarri

DINAMO ZAGABRIA-ATALANTA

Dinamo Zagabria (3-4-1-2): Livakovic; Theophile-Catherine, Dilaver, Peric; Stojanovic, Moro, Ademi, Leovac; Olmo; Petkovic, Orsic. All. Bjelica

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. All. Gasperini