Champions League, le formazioni ufficiali di Dortmund-Inter e Napoli-Salisburgo

Alle ore 21 scendono in campo le prime due italiane per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League: ecco le formazioni ufficiali di Borussia Dortmund-Inter e Napoli-Salisburgo. Mister Conte per i nerazzurri sceglie Biraghi esterno sinistro, Vecino e Barella in mezzo al campo al fianco di Brozovic. Ancelotti, invece, per i suoi azzurri preferisce il tandem d’attacco dei “piccoli” con Mertens e Lozano.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz; Witsel, Weigl; Sancho, Brandt, Hazard; Gotze. All. Favre.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Ruiz, Insigne; Mertens-Lozano. All. Ancelotti

SALISBURGO (4-4-2): Coronel; Kristensen, Pongracic, Wober, Onguené; Ulmer, Minamino, Junuzovic, Szoboszlai; Haaland, Hwang. All. Marsch