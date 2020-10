Champions League, le formazioni ufficiali di Juventus-Barcellona

La Juventus si appresta a scendere in campo per la grande sfida al Barcellona. Pirlo lancia Dybala, al debutto in questa Champions, che affiancherà l’uomo del momento Alvaro Morata. Difesa schierata a 4 con Demiral al fianco di Bonucci. Bianconeri ultra offensivi con le fasce che saranno riempite da Kulesevski e Chiesa.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. Allenatore: Andrea Pirlo.

Barcellona (4-2-3-1): Neto; Sergi Roberto, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Dembélé, Messi, Pedri; Griezmann. Allenatore: Ronald Koeman.