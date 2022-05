Champions League, le novità dal 2024. La Juventus non ci sarà se…

Dal 2024-25 si cambia: un gruppo solo con 36 squadre e tanti ricchi premi. Le prime 8 passano, playoff per 16

La Superlega è ormai un vecchio ricordo. Una parentesi aperta e chiusa di un progetto che tre club, Real Madrid, Barcellona e Juventus volevano portare alla luce, ma che è morto già nella culla. Nei giorni scorsi la Uefa ha organizzato un congresso per seppellire il progetto dei tre sodalizi ed ha avviato la nuova Champions con l’appoggio di tutti, Eca, Leghe e federazioni.

L'INIZIO - Si parte dal 2024 - Il nuovo campionato più ricco d’Europa avrà una formula a 36 squadre inserite in un gruppo unico. Nessuno avrà il posto garantito ma si disputerà un torneo con più partite e un percorso più complicato. Previsto un tabellone semi-tennistico dagli ottavi, con i derby tra club della stessa nazione, con 4 milioni di euro ai partecipanti (invece di 2,5). I tre club fondatori della Superlega potrebbero non partecipare alla Champions, edizione 2023-24, se non tornano indietro e accettano le sanzioni.