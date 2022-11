Champions League, le partite degli ottavi su Prime video

In diretta esclusiva su Prime Video anche due delle tre gare di ritorno decisive per le italiane in competizione. La prima sarà Tottenham-Milan , in programma mercoledì 8 marzo alle ore 21:00 . Mercoledì 15 marzo alle 21:00 , invece, il Napoli affronterà i tedeschi dell’ Eintracht Francoforte per cercare di conquistare un posto ai quarti di finale.

Oltre al calcio in diretta, gli appassionati di sport possono guardare anche ottimi documentari sportivi disponibili in esclusiva su Prime Video tra cui All or Nothing: Arsenal, All or Nothing: Tottenham Hotspur, Take Us Home: Leeds United e la docuserie Original italiana All or Nothing: Juventus, che offre un esclusivo viaggio dietro le quinte dell’illustre e iconico club calcistico.