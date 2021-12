Champions League, le partite delle italiane trasmesse da Amazon

Amazon ha tracciato il programma degli ottavi di finale

La Champions League ripartirà a febbraio con le sfide degli ottavi di finale che di fatto accendono la competizione essendo gare a eliminazione diretta. A rappresentare l'Italia ci saranno l'Inter la Juventus. C'è molta attesa per i match e i tifosi attendono di vedere le partite anche in tv oltre a poter andare allo stadio. Prime Video mercoledì 16 febbraio trasmetterà l'andata di Inter-Liverpool. Si prosegue poi mercoledì 23 febbraio alle 21:00 con Atletico Madrid-Manchester United. La prima gara di ritorno su Prime Video sarà invece Real Madrid-Paris Saint-Germain, in programma mercoledì 9 marzo alle ore 21:00. Mercoledì 16 marzo, invece, la Juventus affronterà in casa gli spagnoli del Villarreal per cercare di conquistare un posto ai quarti di finale. La diretta della partita su Prime Video è in programma dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle ore 21:00.