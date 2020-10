Champions League, le partite in chiaro delle italiane

Definito l’elenco delle partite in chiaro di Champions League per le squadre italiane nella stagione 2020/21. Escluse Atalanta e Lazio, le cui partite saranno dunque trasmesse dall’emittente satellitare Sky. Anche per questa stagione – e in attesa di sapere a chi verranno assegnati i diritti per il ciclo 2021-2024 – Mediaset trasmetterà le partite in chiaro della massima competizione europea per club. Tutte le sfide andranno in onda su Canale 5, in prima serata.

Questo il programma completo per la fase a gironi in chiaro: