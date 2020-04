Champions League, l’idea della Uefa: giocare tutte le partite con la finale a fine agosto. Ecco come

L’emergenza coronavirus ha imposto lo stop ai campionati e a tutti i tornei. Anche le manifestazioni Uefa come la Champions League si sono dovute arrendere all’evidenza e all’impossibilità di giocare. Ma l’ambizione del massimo organismo europeo è quella di concludere, in ogni caso, l’intera competizione disputando tutte le gare rimaste a calendario, possibilmente attuando partite di andata e ritorno a costo di arrivare ad una finalissima ad agosto.

L’idea è sicuramente importante e, di questi tempi, fin troppo ambiziosa. Mancano ancora le ultime gare di ritorno degli ottavi, e poi ci sarebbero quarti di finale, semifinali e ovviamente, l’ultima partitissima che assegna il titolo 2020.

PIANO – Se si decidesse di attuare la ‘via lunga’, la stagione delle coppe 2020-21 inizierebbe indubbiamente in ritardo, probabilmente ad ottobre. L’ipotesi di giocare tutte le sfide rimaste prevede un piano serrato con 17 partite da distribuire su 6 settimane e 11 giorni. Gli ottavi la prima settimana, l’andata dei quarti la seconda, la terza con i vari ritorni, e via via quarta e quinta settimana con andata e ritorno delle semifinali. Infine, la finale di Istanbul che potrebbe arrivare dopo il 15 agosto. Con questo piano, ovviamente, andranno rivisti gli eventuali impegni dei campionati che dovranno essere combinati in modo tale da poter disputare ogni gara.

ALTRE OPZIONI – Quella sopracitata è l’ambizione principale e la speranza, anche forse utopica della Uefa. Altre soluzioni potrebbero essere le gare secche: partite da 90 minuti con eventuali supplementari e rigori. In questo caso le partite sarebbero ‘solo’ 11 e si potrebbe concludere la coppa in 4 settimane. Una terza soluzione è la final four con semifinali e finale a Istanbul. In alternativa ecco anche la final eight con le 8 qualificate che sarebbero raggruppate in sede unica per giocarsi quarti, semifinali e finale. Per questa opzione servirebbero undici giorni.