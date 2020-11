Champions League, Liverpool-Atalanta: le formazioni ufficiali

Non è una sfida da dentro o fuori per l’Atalanta, ma poco ci manca. I nerazzurri devono fare punti contro il Liverpool per provare a non lasciar scappare via l’Ajax al secondo posto nel girone. I Reds, dal canto loro, vogliono chiudere definitivamente la pratica qualificazione con due turni d’anticipo. Fischio d’inizio ad Anfield alle ore 21.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Queste le scelte fatte da Jurgen Klopp e Gian Piero Gasperini:

Liverpool (4-3-3): Alisson; N. Williams, R. Williams, Matip, Tsimikas; Jones, Wijnaldum, Milner; Salah, Origi, Mané.

Atalanta (3-5-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Pessina, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez.