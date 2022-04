Champions League, Liverpool e Manchester City in semifinale

Escono a testa alta il Benfica e l'Atletico Madrid

Il Liverpool va avanti in Champions League ma con qualche brivido nel finale visto che ad Anfield i Reds hanno pareggiato 3-3 contro il Benfica battuto 3-1 all'andata.Risultato che si sblocca a favore dei padroni di casa dopo 20 minuti, con Konaté di testa, proprio come al Da Luz. Al 32' Gonçalo Ramos trova il pari ma nella ripresa Firmino chiude i conti con una doppietta. Di Yaremchuk la rete del 3-2, Darwin Nunez trova il pari. In semifinale sarà Liverpool-Villareal. Nell'altra sfida il Manchester City ha difeso con i denti l'1-0 contro l'Atletico Madrid nel match di andata. In Spagna pareggio a reti bianche che qualifica la squadra di Pep Guardiola alla semifinale contro il Real Madrid.