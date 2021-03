Champions League, Manchester City e Borussia Mönchengladbach si giocano il ritorno in campo neutro

Attraverso una nota ufficiale, la Uefa ha fatto sapere che la sfida di Champions League tra Manchester City e Borussia Mönchengladbach si giocherà in campo neutro a causa delle restrizioni per la pandemia di Covid-19 che obbliga i tedeschi a non poter andare in Inghilterra, come deciso dalla Germania.

“La UEFA conferma ufficialmente che la partita di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Manchester City e Borussia Mönchengladbach si giocherà al Puskás Aréna di Budapest. La data della partita (16 marzo 2021) e l’orario d’inizio (21:00CET) rimarranno invariati. La UEFA desidera ringraziare il Manchester City e il Borussia Mönchengladbach per il loro sostegno e la stretta collaborazione, così come la Federcalcio ungherese per l’assistenza e per aver accettato di ospitare la partita”. Queste le parole nel comunicato apparso sul sito Uefa.

I tedeschi, ricordiamolo, dovranno proveare a ribaltare il 2-0 subito all’andata.