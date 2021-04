Champions League: Mbappé piega il Bayern Monaco, il Chelsea rispetta i pronostici

Seconda serata dei Quarti di finale di Champions League. Fuochi d’artificio a Monaco con Bayern e PSG che non hanno deluso le aspettative e dato vita ad uno spettacolo più che degno delle notti europee. Il Chelsea fatica ma rispetta i pronostici della vigilia battendo il Porto e archiviando il discorso qualificazione.

BAYERN MONACO-PARIS SAINT-GERMAIN 2-3

Parata di stelle all’Allianz Arena di Monaco e la gara non ha deluso le aspettative. Parte a mille la compagine di Pochettino: al 3′ Mbappé raccoglie un assist di Neymar e da dentro l’area infila nell’angolino. Al 28′ è ancora Neymar a inventare e trovare l’imbucata per il connazionale Marquinhos che da due passi segna il 2 a 0. Al 37′ riapre il match l’ex Choupo-Moting che di testa batte Keylor Navas. Il pari temporaneo arriva al 60′ con un altro colpo di testa, questa volta è Muller a saltare più in alto di tutti in area e insaccare. Al 68′, però, Mbappé riporta i parigini in vantaggio con un’azione personale che si conclude con una rasoiata sulla quale Neuer non può intervenire.

IL TABELLINO

Marcatori: 3′ Mbappé e 68′ (P), 28′ Marquinhos (P), 37′ Choupo Moting (B), 60′ Muller (B)

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Sule (42′ Boateng), Alaba, Hernandez; Kimmich, Goretzka (33′ Davies); Sané, Müller, Coman; Choupo-Moting. All. Flick

PSG (4-2-3-1): Keylor Navas; Dagba, Marquinhos (31′ Herrera), Kimpembe, Diallo (46′ Bakker); Gueye, Danilo; Di Maria (71′ Kean), Draxler, Neymar; Mbappé. All. Pochettino

Ammoniti: Hernandez, Draxler, Kimmich, Boateng, Choupo Moting

PORTO-CHELSEA 0-2

Il Porto per tutta la vigilia ha giocato il ruolo di Underdog ma non ha di certo reso la vita facile al Chelsea. La squadra di Tuchel, comunque, passa in vantaggio – e trova un preziosissimo gol in trasferta – con il Golden Boy Mason Mount che al 32′ viene trovato con precisione da Jorginho ed è bravo a coordinarsi e battere Marchesin. All’83’ i Blues sfiorano il raddoppio con Pulisic che spara un missile verso la porta avversaria ma il pallone si stampa sulla traversa. Un minuto dopo, però, è Chilwell a firmare il 2 a 0: il calciatore del Chelsea approfitta di un brutto errore della difesa lusitana, salta il portiere e a porta vuota segna.

IL TABELLINO

Marcatori: 32′ Mount, 85′ Chilwell

PORTO (4-4-2): Marchesín; Manafá (83′ Chico Conceiçao), Pepe, Mbemba, Sanusi; Corona, Grujic, Uribe, Otávio (83′ Fabio Vieira); Luis Diaz, Marega (83′ Martinez). All. Sergio Conceicao

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James (80′ Thiago Silva), Kovacic, Jorginho, Chilwell; Mount (80′ Kante), Havertz (65′ Giroud), Werner (65′ Pulisic). All. Tuchel

Ammoniti: Mbemba (P), Grujic (P), Conceiçao (all. P)