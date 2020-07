Champions League, Napoli preoccupato per il coronavirus a Barcellona: la richiesta alla Uefa

La situazione coronavirus in Catalogna torna ad essere preoccupante e coinvolge anche il mondo del calcio. Infatti, con gli oltre 1000 contagi in una sola giornata la paura per un nuovo lockdown non è poi così infondata.

Anche il Napoli, in tal senso, appare piuttosto spaventato da quello che potrebbe essere una “trasferta pericolosa”. Il prossimo 8 agosto, infatti, gli azzurri sfiderebbero al Camp Nou il Barcellona per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Al momento, però, pare che il club si starebbe muovendo per fare una richiesta alla Uefa per giocare su altro campo.

Champions League: contro il Barcellona su campo neutro

Il Napoli è molto preoccupato e lo ha già manifestato attraverso primi contatti all’Uefa. Secondo quanto riporta il Mattino, infatti, il club azzurro non vuole giocare a Barcellona ma in altra sede e avrebbe già fatto una richiesta alla Uefa. L’organismo europeo dovrà decidere in merito: il match è fissato per l’8 agosto al Camp Nou a porte chiuse. La volontà della società di De Laurentiis è quella di spostare l’appuntamento in un’altra città. Non sarà facile per la questione risultati e fattore esterno/interno del campo da gioco ma molto dipenderà soprattutto dall’evoluzione della curva dei contagi da Covid-19.

