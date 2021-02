Champions League, nessuno come Toni Kroos: contro l’Atalanta è da record…

Un gol e tante polemiche, ma il Real Madrid è riuscito comunque a fare risultato a Bergamo, contro l’Atalanta. Nella gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League, i blancos passano al Gewiss Stadium e, oltre al match winner Mendy, autore del gol decisivo, è Toni Kroos a prendersi la scena con un record senza precedenti in questa stagione di Coppa.

Real Madrid, in Champions nel segno di Kroos

Come riporta Opta, spicca nella difficile vittoria del Real Madrid sul campo dell’Atalanta la prestazione di Toni Kroos. Il centrocampista tedesco ha messo a referto ben 154 tocchi di palla nel match del Gewiss Stadium valido per l’andata degli ottavi di Champions League. Si tratta del numero più alto mai registrato in questa stagione tra tutte le sfide di Coppa disputate. Agevolato, forse, anche dalla superiorità numerica, il centrocampista del Real Madrid ha stabilito il primato in questa speciale statistica. Non male, decisamente…