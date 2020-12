Champions League, Neymar primo giocatore della storia a segnare 20 gol con due squadre

Nella partita del 6° turno della fase a gironi di UEFA Champions League, il PSG ha battito l’Istanbul Basaksehir con il punteggio di 5-1. Mattatore dell’incontro disputatosi questa sera allo stadio Parc des Princes di Parigi è stato l’attaccante Neymar autore di una tripletta agli avversari turchi. Il brasiliano con il tris di oggi ha segnato 20 gol per i parigini in Champions League stabilendo un record storico in questa competizione: è il primo calciatore che con due squadre diverse ha messo a segno 20 reti. Neymar ha raggiunto in Champions League questa quota giocando per il Barcellona. A fine gara Neymar ha ammesso di voler continuare a giocare a lungo con il club francese spegnendo le voci di mercato che lo hanno accostato ad altri top club europei.