Champions League non si vede bene su Infinity: le scuse e 15 giorni in regalo

Tanti disservizi e utenti inferociti sui social

Parte malissimo la Champions League in tv sui canali Mediaset Infinity+. La piattaforma ha avuto difficoltà nel mandare in onda le partite tra buffering o schermo nero (accompagnato dal messaggio di scuse e dall’invito a chiudere l’app e a farla ripartire). Disagi per molti utenti, che hanno protestato sui social anche per la visione a singhiozzo della diretta. Ma c’è stato anche chi, tra i più fortunati, ha apprezzato la qualità delle immagini e non ha lamentato problemi. Quale sia stata la portata delle difficoltà registrate lo dimostra anche un grafico che fa riferimento alle interruzioni del segnale evidenziate dagli utenti e subito indicate all’azienda.