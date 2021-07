Champions League: novità e dove vederla

La distribuzione dei diritti della Champions League ha generato molta confusione e spaesamento nei tifosi ansiosi di rivedere i propri club in questa prestigiosa manifestazione.

La Champions League della stagione 2021/22, sarà trasmessa da tre broadcaster diversi: Sky, Mediaset e Amazon . Se le prime due sono veterane del settore, per Amazon si tratta di una novità, ma rappresenta la progressiva crescita di tale piattaforma streaming. La distribuzione dei diritti, sarà valida per tre stagioni, fino al 2023/24. Questo meccanismo ha generato molta confusione, ma ecco come stanno effettivamente le cose:

MEDIASET - La società di proprietà della famiglia Berlusconi, punta su due tipologie di trasmissione delle partite, in chiaro e a pagamento. La migliore partita del Martedì, insieme alla finale saranno trasmesse in diretta su Canale 5. La vera novità è rappresentata dalla piattaforma streaming chiamata Mediaset Infinity (servirà un abbonamento). Qui saranno disponibili tutte le gare del Martedì e sette su otto del Mercoledì.

AMAZON - Tale piattaforma è sbarcata quest'anno per la prima volta nel calcio e avrà la possibilità di trasmettere in esclusiva la miglior partita di tutti i Mercoledì sera. Questa è l'ennesima dimostrazione di come lo streaming sia con la quale bisogna fare i conti, anche per quel che riguarda l'ambito prettamente sportivo.