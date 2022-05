Champions League, nuovo format dal 2024: ecco tutte le novità

Le novità introdotte dalla UEFA

-- gli utlimi due posti andranno alle leghe con le migliori prestazioni collettive da parte dei propri club nella stagione precedente in Champions League, basate secondo il numero totale di punti ottenuti, divisi per il numero dei club partecipanti. Queste due leghe guadagneranno un posto per il club con la miglior posizione in campionato fuori dalle posizioni che garantiscono la qualificazione per la Champions League. Per esempio, alla fine della stagione attuale, guadagnerebbero un posto in Champions League la Federazione inglese e quella olandese.