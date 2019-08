Champions League, oggi il sorteggio: ecco i possibili rivali di Juventus, Inter, Napoli e Atalanta

Tutto è pronto per uno dei momenti più attesi della stagione calcistica europea: alle 18, al Grimaldi Forum di Monaco, ci sarà il sorteggio dei gironi della Champions League 2019-2020. Sono quattro le squadre italiane protagoniste: Juventus, Napoli, Inter e Atalanta.

Una per ciascuna fascia con i campioni d’Italia in prima, gli azzurri in seconda, i nerazzurri di Milano in terza e la sorpresa bergamasca in quarta. Il sorteggio avverrà seguendo i soliti criteri noti e nNessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione. Inoltre, come stabilito dal Comitato Esecutivo UEFA, le squadre di Russia e Ucraina non possono essere sorteggiate nello stesso girone. Nel caso di federazioni con due o più rappresentanti, le squadre saranno abbinate in modo da suddividere le partite tra il martedì e il mercoledì. Ad esempio, se una squadra abbinata viene sorteggiata nei gruppi A, B, C o D, l’altra squadra abbinata (dopo il sorteggio) verrà automaticamente assegnata al girone E, F, G o H.

PRIMA FASCIA

Liverpool (Inghilterra, campioni in carica)

Chelsea (Inghilterra, campioni Europa League)

Barcellona (Spagna)

Manchester City (Inghilterra)

Juventus (Italia)

Bayern Monaco (Germania)

Paris Saint-Germain (Ffrancia)

Zenit San Pietroburgo (Russia)

SECONDA FASCIA

Real Madrid (Spagna)

Atletico Madrid (Spagna)

Borussia Dortmund (Germania)

Napoli (Italia)

Shakhtar Donetsk (Ucraina)

Tottenham (Inghilterra)

Ajax (Olanda)

Benfica (Portogallo)

TERZA FASCIA

Lione (Francia)

Bayer Leverkusen (Germania)

Salisburgo (Austria)

Olympiacos (Grecia)

Bruges (Belgio)

Valencia (Spagna)

Inter (Italia)

Dinamo Zagabria (Croazia)

QUARTA FASCIA

Lokomotiv Mosca (Russia)

Genk (Belgio)

Galatasaray (Turchia)

Lipsia (Germania)

Slavia Praga (Repubblica Ceca)

Stella Rossa (Serbia)

Atalanta (Italia)

Lille (Francia)