Champions League, ottavi e poi Final Eight a Lisbona

Habemus formula. Manca ancora l’ufficialità, ma secondo le indiscrezioni raccolte da SkySport la Champions League terminerà con le Final Eight a Lisbona. Prima però le squadre dovranno completare gli ottavi di finale e le sedi dei match di Napoli e Juventus dovrebbero rimanere invariati.

Il format

L’edizione 2020 della Champions League passerà alla storia per il suo cambio format. Una variazione dovuta allo stop forzato a causa Covid, ma non tutto verrà stravolto. Le squadre che devono ancora completare gli ottavi, giocheranno le gare di ritorno in maniera invariata e nelle rispettive sedi. La Juventus dunque ospiterà il Lione, mentre il Napoli volerà a Barcellona. Ancora non ci sono novità riguardo alle date, ma la Uefa sembra ormai arrivata ad una decisione definitiva. Non solo per la Champions però. Anche l’Europa League verrà decisa tramite tramite Final Eight che si disputerà in Germania. Stessa sorte per la Champions femminile che si giocherà in Spagna. C’è ancora qualche dubbio sulla città che ospiterà la finale della Supercoppa Europea, ma le indiscrezioni raccolte da SkySport parlano di Budapest.