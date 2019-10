Champions League, poker Liverpool. Successi fuori casa anche per Chelsea e Barcellona

Abbiamo raccontato delle preziose nonché bellissime vittorie di Inter e Napoli, andiamo a vedere ora quanto accaduto nelle altre partite del mercoledì di Champions League. Nelle due sfide che si sono disputate alle 18.55, notiamo il successo importantissimo del Chelsea sul campo dell’Ajax, giudicato da Lampard una delle più belle soddisfazioni della carriera: decide una rete di Batshuayi nei minuti finali (agganciati i Lancieri di ten Hag al primo posto del girone). Il Lipsia, invece, ha superato 2-1 in casa lo Zenit: sorpasso in classifica grazie ai gol di Laimer e Sabitzer, in rimonta al vantaggio dei russi del primo tempo.

Nel gruppo del Napoli, Liverpool in scioltezza sul campo del Genk, dove gli azzurri pareggiarono senza gol: 4-1 per gli uomini di Klopp, doppietta Oxlade-Chamberlain, gol di Mané e Salah. In quello dell’Inter, il Barcellona non sbaglia, pur soffrendo, a Praga: con lo Slavia finisce 2-1 (decide un’autorete nella ripresa in favore dei blaugrana, primi a 7 punti). Il Lille porta a casa il primo punto di questa Champions con un gol al 95′ contro il Valencia, il Benfica batte 2-1 il Lione e tiene apertissimo il Gruppo G.

Ajax-Chelsea 0-1

Lipsia-Zenit 2-1

Benfica-Lione 2-1

Genk-Liverpool 1-4

Inter-Dortmund 2-0

Lille-Valencia 1-1

Salisburgo-Napoli 2-3

Slavia Praga-Barcellona 1-2