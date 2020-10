Champions League, prime vittorie per Chelsea e PSG

Dopo il pareggio contro il Siviglia, prima vittoria per il Chelsea in questa Champions League 2020/21. La squadra di Lampard ha dominato 4-0 sul campo del Krasnodar, nonostante un penalty sbagliato da Jorginho al 14esimo: le reti sono state realizzate da Hudson-Odoi al 37esimo, da Werner dagli undici metri al 76esimo, da Ziyech tre minuti dopo e da Pulisic allo scadere.

Vittoria in trasferta anche per il PSG di Thomas Tuchel: i gol realizzati nel secondo tempo portano entrambi la firma dell’attaccante italiano ed ex Juventus, Moise Kean.

I RISULTATI

Istanbul Başakşehir-Paris Saint-Germain 0-2 (64′, 79′ Kean)

Kuban Krasnodar-Chelsea 0-4 (37′ Hudson-Odoi, 77′ rig. Werner, 79′ Ziyech, 90′ Pulisic)