Champions League, Psg contro il Barcellona senza Neymar

Neymar salterà l’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League contro l’FC Barcelona, ​​secondo “L’Equipe” in Francia. L’attaccante brasiliano ha subito un infortunio all’adduttore di secondo grado durante la partita di Coppa di Francia del PSG a Caen e non sarà disponibile per Pochettino nella partita del Camp Nou. Una tegola pesante per i parigini che dovranno rinunciare al loro fuoriclasse. Tuttavia, la realtà è che la squadra di Mauricio Pochettino ha un grande potenziale offensivo, poiché Kylian Mbappé, Moise Kean e Mauro Icardi possono affondare i denti in qualsiasi momento .