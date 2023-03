Champions League, Rafa Silva miglior calciatore della settimana

Super prestazione per Rafa Silva, che regala al giocatore il riconoscimento di migliore della settimana di Champions League

La favola del Benfica continua e con essa anche quella di RafaSilva, il quale è stato eletto come miglior calciatore dell'appena terminata settimana di Champions League. L'attaccante di origini portoghesi si è giocato il titolo contro Thomas Muller, Fikayo Tomori e Marc Cucurella, spuntandola grazie ai voti dei sostenitori del web. Fondamentale quindi la grandissima prestazione messa in mostra contro il Club Brugge, con il centrocampista che ha aperto le marcature per il 5-1 finale.