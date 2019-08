Champions League, ritorno degli spareggi: ai gironi Olympiacos, Dinamo Zagabria, Stella Rossa

Si è conclusa la prima serata dei ritorni degli spareggi per accedere alla fase a gironi della Champions League. L‘Olympiacos, dopo il sonoro 4-0 rifilato al Krasnodar all’andata, certifica la qualificazione vincendo anche al ritorno 2-1 in casa dei russi (doppietta di El Arabi per i greci, a segno Utkin per i padroni di casa); passa il turno anche la Dinamo Zagabria: forte del 2-0 dell’andata, pareggia 1-1 in casa del Rosenborg e basta per volare ai gruppi della competizione (Akintola in gol per i norvegesi, Gojak per i croati). Due pareggi fra Stella Rossa e Young Boys, ma avanzano i serbi per averne realizzati due in trasferta: finì 2-2 all’andata in Svizzera, è terminata 1-1 la sfida di questa sera al Rajko Mitić (vantaggio di Vukanovic per i locali, nel finale autorete di El Fardou Ben).

L’Olympiacos torna in Champions a due anni di distanza dall’ultima volta (uscì alla fase a gironi dell’edizione 2017-2018).

L’ultima Champions con la Dinamo Zagabria era l’edizione 2016-2017 (uscì ai gironi).

La Stella Rossa era presente anche nella scorsa edizione, uscita nel girone del Napoli.

Ecco tutti i risultati:

Krasnodar-Olympiacos 1-2 (totale: 1-6)

Rosenborg-Dinamo Zagabria 1-1 (totale: 1-3)

Stella Rossa-Young Boys 1-1 (totale: 3-3, passa la Stella Rossa per aver segnato più gol in trasferta)

Mercoledì 28 agosto, ore 21:

Ajax-Apoel (0-0)

Club Brugge-Lask Linsk (1-0)

Slavia Praga-Cluj (1-0)