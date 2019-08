Champions League, ritorno degli spareggi: Ajax, Slavia Praga e Club Brugge ai gironi

Sono Ajax, Slavia Praga e Club Brugge le ultime tre formazioni a conquistare il pass per la fase a gironi della Champions League. I lancieri, dopo lo 0-0 in terra cipriota, hanno piegato ad Amsterdam l’APOEL Nicosia per 2-0 grazie alle reti di Alvarez e Tadic. 1-0 invece per lo Slavia Praga contro i rumeni del Cluj, con i cechi che, con il timbro messo a segno nella ripresa da Boril, hanno replicato il successo dell’andata. Doppia vittoria anche per il Brugge, che dopo l’ 1-0 della scorsa settimana in Austria ha superato per 2-1 il LASK Linz: per i belgi a segno Vanaken e Dennis, inutile per gli ospiti il momentaneo pareggio su rigore di Klauss.

I risultati delle gare:

Ajax-APOEL Nicosia 2-0 (andata 0-0)

Club Brugge-LASK Linz 2-1 (andata 1-0)

Slavia Praga-Cluj 1-0 (andata 1-0)