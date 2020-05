Champions League, scatta il piano B con final four in Germania

La Champions League ripartirà in piena estate per designare la vincente di questa stranissima edizione. Secondo quanto riporta Sky Sport, prende quota l’ipotesi di una Final Four con gare secche da giocare in campo neutro. Si giocherebbe in Germania e non più a Istanbul, la sede designata da calendario per la finale. Possibile ripartenza il 7 agosto con gli ottavi di finale mancanti. Giocare in Germania una Final Four per le semifinali e la finale: è l’ultima idea di Uefa e Eca per portare a termine la Champions League 2019/2020. Negli ultimi giorni sta inoltre aumentando la lista dei club che spingono per giocare i quarti di finale in gara secca e in Germania, complice il positivo inizio di Bundesliga che ha colpito in maniera positiva le società e il massimo organismo calcistico continentale. La finale non si giocherebbe più così a Istanbul, sede designata per ospitare l’ultimo atto, e si giocherebbe in coda a un calendario che prevederebbe il 7 e l’8 agosto il ritorno degli ottavi mancanti (tra cui Barcellona-Napoli e Juventus-Lione), il 13 e il 14 agosto i quarti in gara secca e in campo neutro (in questa fase ci sarebbe l’Atalanta). Prende quota quindi la possibilità di giocare semifinali e finale in Germania.