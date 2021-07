Champions League, scelte le sedi della finale fino al 2025

A causa del Covid, la finalissima di quest’anno si era disputata a Oporto. Nella città turca anche i sorteggi delle fasi a gironi

Dopo lo spostamento della finale di UEFA Champions League 2021 da Istanbul a Oporto, è stato deciso di disputare la finale di UEFA Champions League 2023 allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul. Inoltre, l'evento d'inaugurazione della stagione europea per club, che comprende il sorteggio della fase a gironi di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League, si svolgerà a Istanbul a fine agosto per le stagioni 2021/22 e 2022/23.

In seguito al ritiro di due città ospitanti di UEFA EURO 2020, il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato un settlement agreement per organizzare alcune finali delle competizioni per club nelle stesse città, riconoscendo i loro sforzi e investimenti finanziari in preparazione al torneo.