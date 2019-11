Champions League, solo pari per il Barcellona con lo Slavia Praga. Colpo del Lipsia

Il Barcellona fa un favore all’Inter. Proprio come fu per i nerazzurri a San Siro, i blaugrana contro lo Slavia Praga non vanno oltre il pareggio (0-0) al Camp Nou, non riuscendo dunque a ripartire in maniera convincente dopo aver perso a Levante nell’ultimo turno di Liga. Sorride la formazione di mister Antonio Conte, essendo distante solamente 4 punti dal primo opposto del girone occupato da quella di Valverde, considerando che ancora l’Inter deve giocare la sfida di Dortmund (inizio alle ore 21). Al 35′ incrocio pazzesco di Messi dopo un’azione personale straordinaria, al 42′ Kolar strepitoso ancora su Messi, dopo un errore in uscita dello stesso portiere dei cechi, decisivo poi su Piqué da corner. Nella ripresa è un assedio, con anche gol annullato a Vidal, ma non cambia il risultato: i blaugrana fanno 0-0.

IN RUSSIA – Nell’altra partita, quella fra Zenit San Pietroburgo e Red Bull Lipsia, vittoria esterna dei tedeschi per 2-0 confezionata fra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo: Demme ha segnato il vantaggio al quinto minuto di recupero dei primi 45′, poi il raddoppio firmato Sabitzer. Una gara combattuta, terminata col colpaccio del Lipsia, in vetta al girone con 9 punti e con la qualificazione agli ottavi quasi in tasca.