Champions League, sorteggiati i preliminari: ci saranno Paok-Ajax e Krasnodar-Porto

Si sono svolti oggi i sorteggi per il terzo turno preliminare di Champions League, che vedrà immediatamente in campo due delle formazioni che nella scorsa edizione sono arrivate molto avanti nella fase ad eliminazione diretta, Ajax e Porto, che hanno peraltro eliminato rispettivamente le italiane Juventus e Roma. Essendo state teste di serie, giocheranno in casa la partita di ritorno e sfideranno formazioni sulla carta molto abbordabili: gli olandesi di ten Hag se la vedranno con i greci del Paok, mentre i ragazzi di Conceiçao dovranno scendere in campo contro i russi del Krasnodar. I match di andata si svolgeranno fra il 6 e il 7 agosto, mentre i ritorni il 13 agosto.

Ecco tutti gli accoppiamenti:

Cluj/Maccabi Tel Aviv-Celtic/Nomme Kalju

Sutjeska/APOEL-Dundalk/Qarabag

PAOK-Ajax

Saburtalo/GNK Dinamo-Ferencvaros/Valletta

Stella Rossa/HJK Helsinki-The New Saints/Copenaghen

Maribor/AIK-Bate Borisov/Rosenborg

Istanbul Başakşehir-Viktoria Plzen/Olympiacos

Krasnodar-Porto

Club Brugge-Dinamo Kiev

PSV Eindhoven/Basilea-Lask