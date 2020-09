Champions League, spareggi: bene Salisburgo e Krasnodar nel match di andata

Si sono giocate queste sera le partite di andata degli spareggi per accedere alla fase a gironi di Champions League. Vittoria in trasferta per il Salisburgo, che batte 2-1 in rimonta il Maccabi Tel Aviv. Con lo stesso risultato il Krasnodar supera il Paok Salonicco, mentre finisce 0-0 la sfida tra Slavia Praga e Midtjylland. Mercoledì 23 settembre sono in programma: Gent-Dinamo Kiev, Olumpiacos, Omonia e Molde-Ferencvaros. Le partite di ritorno si giocheranno il 29 e il 30 settembre. Il sorteggio della fase a gironi si svolgerà a Nyon il primo ottobre.