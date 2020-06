Champions League, spunta nuova ipotesi: mini torneo a Francoforte

L’emergenza coronavirus sembra aver dato respiro anche al mondo del pallone che sta provando a riorganizzare la ripartenza. Dopo la Germania, anche Spagna, Inghilterra e Italia sono pronte a tornare in campo per portare a termine la stagione calcistica. Alla fine dei rispettivi tornei, però, resterà da giocare anche la Champions League.

La più importante competizione europea per club deve concludersi in un modo o in un altro. La Uefa è stata chiara e l’intenzione sarebbe quella di ripartire tra il 7 e l’8 agosto con le gare dei quarti di finale che ancora vanno giocate e poi spingersi fino al 29 quando si giocherà la finalissima al temine di un mini-torneo che sarà composto da quarti e semifinali in partita secca e campo neutro. Proprio a proposito della fase finale della Coppa, però, c’è l’incognita del luogo. Nelle scorse settimane si era parlato della possibilità che Istanbul rinunci alla finalissima. La situazione sanitaria e il fatto di non poter riempire l’Ataturk, avrebbero portato la Turchia a decidere di farsi da parte. Ecco perché al vaglio ci sarebbero diverse ipotesi. Una di queste sarebbe, secondo la Bild, la Germania con Francoforte come sede della partitissima. Tutte le gare andrebbero disputate in un massimo di quattro stadi che si trovano in un raggio di 100 chilometri. Da qui, oltre all’impianto di Francoforte, verrebbero messi a disposizione anche quelli di Mainz, Hoffenheim/Sinsheim, oltre a Darmstadt e Wiesbaden. Entro il 17 giugno dovrebbe essere presa una decisione dal Comitato Esecutivo della Uefa.