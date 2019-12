Champions League, svanisce il sogno per l’Inter: il Barcellona sbanca San Siro 1-2

Niente da fare per l’Inter. I nerazzurri, con la sconfitta di San Siro contro il Barcellona (1-2), devono dire addio alla Champions League: agli ottavi, insieme ai catalani, si qualifica il Borussia Dortmund, vittorioso per 2-1 con lo Slavia Praga. La formazione di Antonio Conte deve accontentarsi del terzo posto, che significa “retrocessione” in Europa League.

LA GARA – L’Inter approccia con il piede giusto il match e si rende subito pericolosa con D’Ambrosio, Lukaku e Biraghi. A sbloccare il risultato sono però i blaugrana, che trovano il gol al 23′ con Perez. I nerazzurri, dopo aver rischiato di capitolare su un tentativo di Lenglet, reagiscono con veemenza e segnano il meritato pari al 44′ con Lukaku. Nella ripresa ci prova Griezmann per il Barcellona, mentre la squadra di Conte replica con Lukaku che, solo davanti a Neto, spara addosso al portiere spagnolo. Al 73′ e al 79′ Lautaro Martinez si vede annullare due reti per fuorigioco, prima che all’86’ il giovanissimo Ansu Fati geli San Siro con una precisa conclusione dal limite.

IL NAPOLI TRAVOLGE IL GENK E VOLA AGLI OTTAVI