Champions League, svelato il pallone della finale con un messaggio di pace

Svelato il pallone per la finale di Champions League

Sabato andrà in scena allo stadio Saint-Denis di Parigi la finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool. I Blancos sono reduci dalla vittoria della Liga, mentre i Reds hanno conquistato la Carabao Cup e la FA Cup. In occasione dell'epilogo finale della competizione, l'Adidas, sponsor della manifestazione, ha mostrato il pallone che verrà utilizzata nella sfida dalle due squadre, con un chiaro riferimento al conflitto in corso in Ucraina, sul pallone è inciso un messaggio di pace. Una scelta che si propone di portare speranza in un momento tanto delicato come quello attuale.